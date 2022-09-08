Buca gaza bastı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona ilk iki haftada topladığı 4 puanla iyi bir başlangıç yapan şampiyon adayı Bucaspor 1928 transferin bitimine az bir süre kala atağa kalktı. "O sene bu sene" sloganıyla kadrosunu Furkan Çil, Lokman Gör, Erhan Şentürk, Taşkın Çalış, Erhan Çelenk ve Mazlum Demir gibi çok önemli isimlerle takviye eden İzmir temsilcisi, kaleye de bir takviye yaptı ve Samsunspor'dan genç eldiven Alp Tutar'ı renklerine bağladı. Son olarak Karadeniz ekibinde forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

İMZALAR ÇOK YAKIN

İzmir temsilcisi takviye çalışmaları kapsamında Denizlispor'lu İlhan Depe ve 1922 Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak ile de imza aşamasına geldi. İlhan ve 22 yaşındaki Adem'in bugün İzmir'de olması ve resmi imzaların atılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin ayrıca Manisa FK'da kadro dışı kalan Hakan Barış ile Boluspor'dan Gökhan Karadeniz için nabız yokladığı belirtildi. Oyuncular ve kulüpleri ile anlaşılması

halinde İzmir temsilcisi bu isimlere de imza attırarak gövde gösterisi yapacak.

YUSUF VE MUSTAFA YOLCU

Sarı-lacivertlilerde iki futbolcu ile de ayrılık aşamasına gelindi. İzmir ekibinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Seyhan'ın Amed Sportif ile 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım'ın ise Mersin İdmanyurdu ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

■ BERKE ÖZBAY