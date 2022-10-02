  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Harikasın Buca

Harikasın Buca

Bucaspor 1928, Serik Belediyespor deplasmanından farklı galibiyetle döndü. Sarı-lacivertliler, Antalya ekibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Erhan Çelenk (2), Mehmet Fuat (P), Adem Eren ve Erhan Şentürk'ün golleriyle 3 puana uzanmayı bildi, rakiplerine gözdağı verdi

2.10.2022

Harikasın Buca

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, zorlu Serik Belediye deplasmanından farklı zaferle ayrıldı: 5-1. Karşılaşmaya ev sahibi Serik Bld atak başlarken, İzmir ekibi 20. dakikada Sebahattin'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra rakip kale önünde baskısını artıran sarı-lacivertliler 35'te Erhan Çelenk'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İKİNCİ YARIDA GOL FIRTINASI
Bucaspor 1928, ikinci yarıda farka koştu. Sarı-lacivertliler, 52. dakikada kazanılan penaltı atışını Mehmet Fuat'ın gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti. Serik Bld'nin geride bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren Adem Eren 58'de skoru 3-1'e getirdi. İzmir ekibinde 71'de bir kez daha sahneye çıkan Erhan Çelenk farkı 3'e çıkardı: 4-1. Buca 1928'de bu kez 81'de Erhan Şentürk skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bucaspor 1928, kritik maçtan 3 puanla döndü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA