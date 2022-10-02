Harikasın Buca

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, zorlu Serik Belediye deplasmanından farklı zaferle ayrıldı: 5-1. Karşılaşmaya ev sahibi Serik Bld atak başlarken, İzmir ekibi 20. dakikada Sebahattin'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra rakip kale önünde baskısını artıran sarı-lacivertliler 35'te Erhan Çelenk'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İKİNCİ YARIDA GOL FIRTINASI

Bucaspor 1928, ikinci yarıda farka koştu. Sarı-lacivertliler, 52. dakikada kazanılan penaltı atışını Mehmet Fuat'ın gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti. Serik Bld'nin geride bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren Adem Eren 58'de skoru 3-1'e getirdi. İzmir ekibinde 71'de bir kez daha sahneye çıkan Erhan Çelenk farkı 3'e çıkardı: 4-1. Buca 1928'de bu kez 81'de Erhan Şentürk skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bucaspor 1928, kritik maçtan 3 puanla döndü.