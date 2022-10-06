Bucaspor coştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 2-1 yenerek puanını 16'ya yükseltti. 4'te sağdan Alper'in yerden çıkardığı topa Mehmet Fuat dokundu, kaleci Ömer kornere çeldi. 5'te Berkay'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eren'in şutunu Kıvanç iyi çıkardı. 18'de Berkay'ın kullandığı serbest vuruşta Eren topa şık dokundu, kaleye yönelen meşin yuvarlağı Kıvanç çeldi. 25'te Mazlum'un Lokman'a göndermek istediği topta araya Eren girdi, ceza sahasına girerken Mazlum'un yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 28'de Eren atışı gole çevirdi: 0-1.

GALİBİYET GOLLERİ 2. YARIDA

35'te Alper'in sağdan ortasında Mehmet Fuat'ın iyi yükselerek vurduğu kafa yandan az farkla auta çıktı. 39'da yine Alper'in sağdan etkisiz şutunda top altıpas üzerinde Mehmet Fuat'ta kaldı. Dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 60'ta Emre kaleyi ceza alanı dışından yokladı, top direği sıyırarak auta gitti. 76'da Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta Kaan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1. 90+5'te Saruhan'ın uzun pasında Recep'in bıraktığı topta İlhan kaleciyi geçemedi. 90+7'de Enes'in soldan getirdiği top sonrası pasında boş pozisyondaki Recep topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

KAYBETMEYİ UNUTTU

BU sezon oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, Cemil Şeboy Stadı'nda ağırladığı Sarıyer'i de kayıpsız geçerek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı, performansıyla alkış aldı. Sarı-lacivertli İzmir ekibi bu süreçte 4 galibiyet, 4 de beraberlik alarak hanesine 16 puanı yazdırmayı başardı.

DUMLUPINAR KADROYU BOZMADI

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, İstanbul temsilcisi Sarıyer'le oynanan maçta kadroda değişime gitmedi. Geçtiğimiz hafta oynanan ve İzmir ekibinin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçta İlhan Depe'nin yerine Berke'yi tercih eden genç teknik adam, dün oynanan mücadelede de ilk 11'e aynı ismi monte etti. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle geçen haftaki maçın kadrosunda yer almayan Tunç Murat dün akşamki mücadeleyi de tribünden takip etti.

MINI YORUM/ Berke ÖZBAY

GERİ DÖNMESİNİ BİLDİ

BUCASPOR 1928 hafta sonu aldığı Serik galibiyetiyle sahaya oldukça moralli çıktı. Taraftarlar 3 puanın garanti olduğunu futbolculara tünelden çıkarken birçok kez hatırlattı. Ancak gerçek hiç öyle olmadı. İzmir ekibi savunmada yapılan hata sonrasında penaltıdan gelen golle geriye düştü. Bir süre oyunun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertliler golün şokunu üzerinden hemen attı ve atak üstüne atak yaptı. Mehmet Fuat'la çok önemli pozisyonlar yakaladı, bir golü de hakem tarafından iptal edildi. Ardından oyunun hakimiyetini eline alan Buca, kaliteli ayaklarıyla sağlı sollu ataklarla rakip savunmayı zorladı. Beklenen gol 76'da Kaan'ın kendi kalesine yaptığı ters vuruşla geldi. İzmir ekibi geriye düştüğü andan itibaren gösterdiği reaksiyonla maçı kazanmasını bildi. Oynanan oyun yeterli olmasa da futbolcuların pes etmeden, moral bozmadan hemen kendini toparlaması mental olarak iyi durumda olduklarının göstergesiydi. Emin adımlarla hedefinde ilerleyen Buca oyun olarak da bir seviye üste çıkabilirse adından oldukça söz ettirir...