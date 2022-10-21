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Haberler Bucaspor Buca’da Tunç golle döndü

Buca’da Tunç golle döndü

Kupada Hopa’ya karşı ilk 11’de forma giyen Tunç rakip ağları iki kez sarstı

21.10.2022

Buca’da Tunç golle döndü

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 mağlup ederek tur atlayan Bucaspor 1928'de 2 gol kaydeden santrfor Tunç Murat Behram, formaya göz kırptı. Sol uyluk kasık bölgesindeki gerilme ve ödem nedeniyle ligde 3 maç kaçırıp, son olarak Uşakspor deplasmanında 90 dakika kulübede kalan tecrübeli forvet kupada attığı gollerle formayı istediğini gösterdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'ın pazar günü iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçında Tunç'a görev vermesi bekleniyor.

Sarılacivertli formayla son 2 sezonda 33 kez rakip fileleri sarsan 32 yaşındaki golcü, bu sezon ligde 1 kez ağları sarstı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 mağlup ederek tur atlayan Bucaspor 1928'de 2 gol kaydeden santrfor Tunç Murat Behram, formaya göz kırptı. Sol uyluk kasık bölgesindeki gerilme ve ödem nedeniyle ligde 3 maç kaçırıp, son olarak Uşakspor deplasmanında 90 dakika kulübede kalan tecrübeli forvet kupada attığı gollerle formayı istediğini gösterdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'ın pazar günü iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçında Tunç'a görev vermesi bekleni- yor. Sarı-lacivertli formayla son 2 sezonda 33 kez rakip fileleri sarsan 32 yaşındaki golcü, bu sezon ligde 1 kez ağları sarstı.

SENTÜRK KULÜBEYE
BUCASPOR 1928'in Afyon'dan kadrosuna kattığı golcü Erhan Şentürk, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Lig ve kupada toplam 8 maçta forma giyen ve rakip ağları sadece 1 kez havalandıran Erhan, şansını iyi kullanamadı. Tecrübeli ismin, Tunç'un da sakatlıktan harika dönüşüyle yedek kulübesinde yer alması bekleniyor

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