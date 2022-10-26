Bucaspor’da Erhan rüzgarı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçta 6 puan toplayarak çıkışa geçen Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk gözünü zirveye dikti. İzmir temsilcisinin tecrübeli kanat oyuncusu, ilk 11 haftada attığı 6 golle takımını sırtladı. Sarı-lacivertlilerin ligde şu ana kadar attığı 16 golde 8 farklı futbolcunun imzası bulunurken, takımın en golcüsü 6 golle 33 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Erhan oldu. Erhan, ligdeki gol krallığı yarışında ise 6 gol atan Kocaelisporlu Samed Ali Kaya ile zirveyi paylaşıyor. Erhan'ın ardından 3 gol kaydetmeyi başaran Mehmet Fuat Gölbaşı gelirken Tunç Murat, Berke, Recep, Erhan Şentürk, Eren ve Saruhan ise 1'er golle dikkat çekti.

HÜCUMDA ÇOK ETKİLİ

İkinci Lig'in zirvesi ile arasında 3 puan bulunan sarı-lacivertli ekip, gol yollarında da etkili bir futbol sergiliyor. İzmir temsilcisi, 22 gollü Kocaelispor'un ardından Fethiyespor ile birlikte 16 gol kaydederek ligin en golcü ikinci takımı oldu. Buca 1928, 2. Lig'de bu hafta deplasmanda Pazarspor ile karşılaşacak.