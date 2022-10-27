Bucaspor kendini aştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan süreçte oldukça iyi bir başlangıç yapan ve Play-Off hattına yerleşen Bucaspor 1928 kendini aştı. İzmir temsilcisi bu sezon geride kalan 11 maçlık süreçte sergilediği performansla geçen sezonki grafiğini geride bıraktı, geçmişini unutturdu. Sarı-lacivertliler, 2020-2021'de 11 haftalık maç trafiğinde aldığı olumsuz sonuçlarla büyük tepki toplarken, 6 yenilgi, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdırmış, 11. sırada yer almıştı.

SAVUNMASI DA BAŞARILI

Bu sezon ise geçen seneki kötü lig başlangıcını silip atarak adeta yeniden doğan İzmir temsilcisi, 11 maçta sahadan 6 kez galibiyetle, 4 kez de beraberlikle ayrılırken, rakiplerine sadece 1 kez boyun eğdi. Topladığı 22 puanla 4. sıraya kurulan ve Play-Off hattının değişmez takımlarından biri haline gelen Bucaspor 1928, gol yollarındaki etkinliği ve savunmada gösterdiği dirençle geçen seneyi geride bıraktı. Savunmada rakip hücumculara yalnızca 6 kez engel olamayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 16 gol gönderdi.

TARAFTARI ÖNÜNDE YENİ SAYFA AÇTI

BUCA ekibi geçtiğimiz sezon ve bu sezon evinde oynadığı ilk 6 maçta aldığı sonuçlar da birbirine zıt bir görüntü çiziyor. Evinde adeta yeni bir sayfa açan sarılacivertliler, bu sezon taraftarı önünde çok zor puan kaybetti. İyi başlayamadığı 2020-2021 sezonunda taraftarı önünde oynadığı 6 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alarak büyük hayal kırıklığı yaşatan Buca, bu sezon içerde oynadığı ilk altı karşılaşmanın 4'ünde sahadan mutlu ayrılmasını bildi.

TAKIMDA HERKES GOLCÜGOLCÜ

BUCASPOR 1928 bu sezon golcü kimliğine bürünürken takımın büyük bölümü rakip ağları sarsmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin lig ve kupada oynadığı toplam 12 karşılaşmada 9 futbolcu skora katkı sağladı. İzmir ekibinde en fazla gol atan futbolcu konumunda rakip ağları 6 kez sarsan Erhan Çelenk bulunurken, Mehmet Fuat 3, Tunç Murat ise 2 gol attı. Sarılacivertlilerde İlhan, Adem Eren, Saruhan, Berke Bıyık, Erhan Şentürk ve Recep ise rakip ağları birer kez sarsma başarısı gösterdi.

■ BERKE ÖZBAY