Buca 1928’de Dumlupınar’a büyük tepki var

Bucaspor 1928'in önceki gün oynanan Türkiye Kupası 4. Tur maçında Göztepe'ye 2-0 yenilmesi taraftarları ayağa kaldırdı. Gözünü lige çeviren sarı-lacivertlilerde taraftarlar mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'a sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

Erhan Çelenk, Lokman Gör, Mazlum Demir ve Berke Bıyık gibi isimleri yedek bekleten Dumlupınar'ın maçı ciddiye almadığını ifade eden taraftarlar, alınan mağlubiyetin sorumlusu olarak genç teknik adamı gösterdi.

ZİRVE AŞKINA

Öte yandan İzmir ekibi Göztepe derbisini unutup yarın deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon FK maçını düşünmeye başladı. Ligde 3. sırada yer alan Bucaspor 1928, ilk iki sırayı paylaşan Kocaelispor ile İskenderun'un karşı karşıya geleceği haftada hata yapmak istemiyor. Bu iki takımın berabere kalması durumunda Buca 1928, averajla lider olabilecek.