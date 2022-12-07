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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de Lokman aranıyor

Bucaspor 1928’de Lokman aranıyor

7.12.2022

Bucaspor 1928’de Lokman aranıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliği rakibi Kocaelispor'a kaptıran Bucaspor 1928'de Lokman Gör yoksa, 3 puan da yok. İzmir ekibinin deplasmanda Adıyaman FK'yı 5-1 yendiği müsabakanın 48. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli savunmacının oynamadığı maçlarda sarı-lacivertliler galibiyet yüzü göremedi. Son iki maçta forma giyemeyen ve ilk yarıyı kapan 31 yaşındaki stoperin yokluğunda Buca, dış sahada Zonguldak Kömür'le 1-1 berabere kalırken geçtiğimiz cumartesi evinde Van'a 1-0 kaybetti. Savunmacı 14 maçta forma giyerken, bu süreçte Lokman'ın forma giydiği maçlarda İzmir ekibi Kırklareli'ye boyun eğmişti. Deneyimli savunmacının yokluğunda teknik direktör Cüneyt Dumlupınar son iki maçta Onur Özcan'a görev vermişti. Fırtına, Lokman'ın olmadığı iki maçta beş puan kaybederek zirvede yara aldı.

BERKE ÖZBAY

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