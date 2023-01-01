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Haberler Bucaspor Buca’dan yakın takip

Buca’dan yakın takip

Bergama’dan Ahmet ile anlaşan İzmir ekibi, A.Gücü’nden stoper Sinan ile de görüşmelere başladı

1.1.2023

Buca’dan yakın takip

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928'de transfer perdesi açıldı. Şu ana kadar kadrosuna henüz takviye yapmayan ve devre arasını sessiz bir şekilde geçiren İzmir temsilcisi, Bergama Belediyespor'un genç oyuncusu Ahmet Aslan'ı kadrosuna katarken savunma için de önemli bir ismi gündemine aldı. Yönetimin Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde ilk yarıda forma şansı bulamayan Sinan Osmanoğlu ile görüşmelere başladığı gelen haberler arasında.

ALTINORDU'DA FORMA GİYMİŞTİ
Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun süre Altınordu'da forma giyen Sinan'ın yeniden İzmir'e dönme ihtimali doğdu. Buca 1928'in şampiyonluğa oynamasının Sinan'ın bu transfere 'evet' deme ihtimalini artırdığı konuşuluyor.

BERKE ÖZBAY

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