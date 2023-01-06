Bucaspor’da Cuma yolcu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan Bucaspor 1928'de ayrılık rüzgarı esiyor. İzmir temsilcisinde kamp kadrosuna alınmayan Cuma Menize ile yolların ayrılacağı öğrenildi. İzmir temsilcisinde 6 dönem forma giyen 22 yaşındaki orta sahaya kendisine takım bulması için izin verildiği ifade edildi. Özellikle ligin son bölümünde ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Cuma'nın kamp kadrosuna alınmamasının ardından kadroda düşünülmemesi şok etkisi yarattı. Sezonun ilk yarısında 17 karşılaşmanın 11'inde ilk on birde şans bulan genç oyuncu, gol katkısı veremedi. Buca'da takımdan ayrılan ilk isim 3. Lig ekibi Yeni Mersin İY'ye kiralık olarak verilen Tunç Murat Behram olmuştu. Sarı-lacivertliler dış transferde sadece Menemen FK'dan orta saha oyuncusu Ahmet Aslan'ı bünyesine katmıştı.

BERKE ÖZBAY