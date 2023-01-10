Bucaspor 1928 transferin gözdesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor 1928'in oyuncuları transfer döneminin gözdesi oldu. İlk yarıyı lider bitirerek şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtlayan sarı-lacivertlilerin oyuncuları ara transfer döneminin aranan ismi haline geldiler. Transferde özellikle 1. Lig ekiplerinin kancasına takılan Erhan Çelenk, Berke Bıyık ve Mehmet Fuat'ın ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil'de Tuzlaspor'un radarına girdi. Sezon başından bu yana ligdeki maçların tamamında forma giyen Furkan için 1. Lig ekibinin devreye girdiği iddia edildi. İstanbul ekibinin yönetiminin Furkan için oldukça ısrarcı olduğu iddia edilirken oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

DOĞANCAN BİNGÖL