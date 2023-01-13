Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, 10 sezondur 2. devre başlangıcında mağlup olmayarak büyük bir başarıya imza attı. Sezonun ilk yarısını 41 puan ve averajla lider tamamlayan Fırtına, cumartesi günü oynayacağı Karacabey Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi son 10 sezondur mücadele ettiği liglerde devre arasından sonraki ilk maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisi ikinci yarının ilk karşılaşmasındaki en son yenilgisini 2012-2013 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi 8 Grup'ta mücadele ettiği dönemde İzmirspor karşısında aldı. Bu süreçte 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertli takım bu sezon da ligin 2. yarısına galibiyet ile başlayıp seriyi sürdürmek istiyor.

DOĞANCAN BİNGÖL