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Bucaspor’da Berke şoku

İzmir ekibinde kart cezalıları Lokman ve Onur’a ek olarak Berke Bıyık’ın sakatlanması can sıktı

19.1.2023

Bucaspor’da Berke şoku

BUCASPOR 1928'de Berke Bıyık şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisinin cumartesi günü Karacabey Bld ile Cemil Şeboy Stadı'nda oynadığı karşılaşmada adelesinden sakatlanarak oyundan çıkan Berke'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu sezon ligde 19 maçta forma giyen 27 yaşındaki kanat forvet, rakip ağları 7 kez sarsarak takımının en golcü isimlerinden biri olmuş ve performansıyla sarı-lacivertlilerin en önemli hücum kozlarından biri haline gelmişti. Bucaspor 1928'in Etimesgut Bld deplasmanında eksik sayısı da 3'e yükseldi. İzmir temsilcisinde kart cezalıları Lokman ve Onur'a ek olarak Berke'nin de forma giyemeyecek olması teknik heyeti düşündürüyor.

BERKE ÖZBAY

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