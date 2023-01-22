Bucaspor 1928 çıkış peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla zirvede yer alan Bucaspor 1928, ligin 21. haftasında bugün Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda zorlu bir müsabakaya çıkacak. Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Hasan Kaçar düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezaları nedeniyle Lokman Gör ve Onur Özcan, sakatlığından dolayı ise Berke Bıyık forma giyemeyecek. Oyuncunun sağlık durumuyla alakalı yapılan açıklamada, "Karacabey Belediyespor maçı sırasında sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden Berke Bıyık'ın yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ligde ikinci yarıya 1 puanla başlayan Buca'da tekrar çıkışa geçmenin hesapları yapılırken, koltuğu kaptırmak istemiyor.

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