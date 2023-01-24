Buca koltuktan indi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928 zirveyi kaptırdı. Deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler liderliği Kocaelispor'a teslim etti. Fırtına, Kocaelispor'un Ankara Demirspor'a yenilmesi sonrası farklı Diyarbekirspor galibiyetiyle averajla zirveyi ele geçirmişti. Sarı-lacivertlilerin zirvedeki saltanatı iki hafta sürdü. Geçen hafta da evinde Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalarak hayal kırıklığı yaşayan İzmir temsilcisi, son 2 maçta 4 puan kaybederek liderlik koltuğunu kaptırdı.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Kocaelispor, Buca'nın puansız kapattığı haftada Kırşehir'i yenerek 3 puan farkla yeniden lider oldu. En son evinde Van Spor FK'ya mağlup olan sarı-lacivertliler, Etimesgut yenilgisiyle 4 hafta sonra yeniden mağlubiyetle tanıştı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, şampiyonluk mücadelesini asla bırakmayacaklarını ifade etti. Ligin çok uzun maraton olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Mutlaka toparlanacağız ve yeniden zirveye yerleşeceğiz. Çıkaracağımız dersler olacak. Eksiklerimizi bir an önce tamamlayıp, yükselişe geçeceğiz" dedi.