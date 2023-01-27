Buca’da Cuma kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928'de Cuma Menize'nin takımdaki kaderi belli oldu. İzmir temsilcisinde özellikle sezonun ilk yarısının son haftalarında ilk on birin değişmez ismi konumunda bulunan Cuma, devre arasında yapılan görüşmeler sonucu sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayamamış ve Antalya kampına alınmamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bu kararın ardından ikinci yarıda oynanan Karacabey Belediye ve Etimesgut Belediye maçlarında kadroda yer almayan 22 yaşındaki orta sahanın Fırtına ile ortak bir zemin zeminde buluştuğu öğrenildi. Bucalı kurmayların, dün Cuma Menize ile bir görüşme daha gerçekleştirdiği ve 22 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık daha anlaşma sağladığı ifade edildi.

ALTI YILDIR FIRTINA'DA

Buca altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselmeyi başardıktan sonra son 6 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen genç orta saha, sezonun ilk yarısında 17 karşılaşmada görev yapmıştı.

132 MAÇTA FORMA GİYDİ

BUCASPOR 1928'in yeniden anlaşma sağladığı 22 yaşındaki orta saha Cuma Menize, 6 sezondur formasını giydiği İzmir temsilcisinde 132 karşılaşmada görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde 3. Lig şampiyonluğu da yaşayan genç oyuncu, rakip ağları 14 kez sarstı, 1 de asist yaptı.

BERKE ÖZBAY