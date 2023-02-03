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Haberler Bucaspor Buca 1928 evinde kral

Buca 1928 evinde kral

3.2.2023

Buca 1928 evinde kral

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 evinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Cemil Şeboy Stadı'nda oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi, hanesine yazdırdığı 26 puanla iç sahada en iyi performansı sergileyen ekip oldu. Sarı-lacivertliler, evinde kendisi gibi başarılı performans sergileyen ve aynı puanı toplayan Kocaelispor ile zirveyi paylaşırken averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

DEPLASMANDA 4. SIRADA
Deplasmandaki 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, iç saha performansının çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte rakiplerine konuk olduğu mücadelelerde hanesine yazdırdığı 19 puanla dördüncü basamakta kendine yer buldu.

BERKE ÖZBAY

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