Buca 1928 evinde kral

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928 evinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Cemil Şeboy Stadı'nda oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi, hanesine yazdırdığı 26 puanla iç sahada en iyi performansı sergileyen ekip oldu. Sarı-lacivertliler, evinde kendisi gibi başarılı performans sergileyen ve aynı puanı toplayan Kocaelispor ile zirveyi paylaşırken averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

DEPLASMANDA 4. SIRADA

Deplasmandaki 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, iç saha performansının çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte rakiplerine konuk olduğu mücadelelerde hanesine yazdırdığı 19 puanla dördüncü basamakta kendine yer buldu.

BERKE ÖZBAY