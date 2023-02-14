Berke Bıyık’tan anlamlı hareket

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 forması giyen Berke Bıyık, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede bulunan vatandaşlara yardım amacıyla 2021 yılındaki şampiyonluk formasını ve madalyasını sattı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Forma ve madalyamız 18 bin TL'ye satılmıştır. 24.05.2021 yılının İskenderunspor maçı Play-Off finalinde şampiyon olduğum 'Formam' ve 'Madalyam' anlamının maneviyatının değerini kelimelere sığdırmam mümkün değil. Şimdi belki de ulaşmamız gereken kardeşlerimize afet ve depremzedelerimiz için çok daha büyük anlamı olacak" dedi. Öte yandan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde maç formasını da 5 bin TL'ye satarak aynı şekilde depremzedeleredestek olmuştu.

EREN ERDOĞAN'DAN YARDIM ELİ UZANDI

ALTAY forması giyen Eren Erdoğan, depremzedelere destek olmak için siyah-beyazlıların, Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonunda ilk golünü kaydettiği formasını satışa sundu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ile 7.6'lık depremlerde 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede bulunan vatandaşlara yardım etmek amacıyla kendisi için manevi değeri olan formasını satışa çıkardı. Genç oyuncu, siyah-beyazlı ekibin şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda kendisinin ilk golünü kaydettiği klasik çubuklu formasını satışa sundu. Öte yandan satıştan gelecek paranın AFAD'a bağışlanacağı öğrenildi.