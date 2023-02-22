Bucaspor’da teknik trafik

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce Ertuğrul Sağlam'la görüşen sarı-lacivertlilerin deneyimli hoca ile anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, Metin Diyadin ve Ufuk Kahraman ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Fırtına'da bu isimlerin ardından gündeme son olarak İrfan Buz ve Bucaspor'un eski hocası Uğur Balcıoğlu'nun geldiği ifade edildi. Son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan ve Ekim 2021'den bu yana hiçbir takımı çalıştırmayan deneyimli isim ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Bucaspor 1928'i 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de çalıştıran ve şampiyonluk yaşayarak 2. Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Uğur Balcıoğlu isminin öne çıktığı öğrenildi. Şu an zor günler geçiren Balıkesir'de görev yapan Balcıoğlu'dan yönetim cevap bekliyor.

BERKE ÖZBAY