Fırtına dinmiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarına devam ederken transfer çalışmalarında da hızını kesmiyor. İzmir temsilcisinin 1. Lig'in iddialı ekibi Keçiörengücü'nden sağ bek Erhan Kartal'ın ardından, Süper Lig ekibi Hatayspor'un yıldız ismi Sadık Baş ile de ilgilendiği iddia edildi. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Güney ekibinin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Fırtına yönetiminin el sıkıştığı öğrenildi. 2011-2012 sezonunda Mudanyaspor formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de top koşturan Sadık, Bursa Nilüfer, Tuzlaspor ve Eyüpspor'da forma giydi.

İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

28 yaşındaki futbolcu 2019-20'de Tuzlaspor formasıyla, 2020-21'de ise Eyüpspor'la 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Sadık, bu sezon İzmir'de Bucaspor 1928 formasıyla kariyerine bir şampiyonluk kupası daha eklemek istiyor. Bu arada Dumlupınar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Yönetim, son olarak listesine aldığı İrfan Buz ve Uğur Balcıoğlu'nun yanı sıra Altınordu'dan ayrılan Ufuk Kahraman ve son olarak G.Birliği'ni çalıştıran Metin Diyadin ile de görüşmelerini sürdürüyor. Kurmayların, lige verilen ara sonrası oynanacak kritik Kocaelispor maçına kadar teknik adamını belirmesi bekleniyor.

BERKE ÖZBAY