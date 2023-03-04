Buca’da işlem tamam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk inancını sürdüren ve dümene deneyimli teknik direktör Sait Karafırtınalar'ı geçiren Bucaspor 1928 transferde de şov yaptı. Devre arasında kadrosuna Menemen FK'dan Ahmet Aslan ve Ankara Demirspor'dan İrfan Akgün'ü katan sarı-lacivertliler, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 1993 doğumlu sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalarken, Süper Lig ekibi Hatayspor'dan da 28 yaşındaki orta saha oyuncu Sadık Baş'ı da sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

TOPLAM 4 TAKVİYE YAPTI

Savunmada görev yapan Erhan Kartal, bu sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla biri Türkiye Kupası olmak üzere toplam 21 maça çıkarken, 4 asistlik performansla oynadı.

Bir diğer transfer Sadık Baş ise bu sezon Hatayspor formasıyla toplam 6 maça çıkarken gol ve asist üretemedi. Öte yandan devre arasında kadrosunu 4 isimle güçlendiren ve her bölgede alternatifli bir kadro kurmayı başaran Bucaspor 1928'de transferin tamamlandığı ifade edildi.

FIRTINA'NIN KOZU EVİ

Teknik direktör arayışlarını sonlandıran, takviye çalışmalarına da noktayı koyan Bucaspor 1928'in gelecek üç haftadaki en büyük kozu evi olacak. Sarı-lacivertliler ligde geride kalan 23 haftada rakip ağları 36 kez sarsarak 45 gol atan lider Kocaelispor'un ardından en skorer ekip olarak dikkat çekerken, bu gollerin 22'sini iç sahada kaydetti. Fırtına bu özelliği ile iç sahada en fazla gol atan takımların başında geldi. İzmir ekibi, en az gol yiyen takım unvanını da elinde bulundururken savunmasıyla da tam puan aldı.

Buca, iç sahada kalesinde 5 gol gören ve deprem felaketi sonrası ligden çekilen Adıyaman Futbol Kulübü'nün ardından yediği 6 golle kalesinde kolay geçit vermedi ve taraftarı önünde en az gol yiyen 2. ekip oldu. Gelecek üç haftada Serik Belediyespor ve Kocaelispor ile taraftarının önünde oynayacak olan sarı-lacivertliler, iç saha grafiğiyle rakiplerine gözdağı verdi. Buca, ilk maçını deplasmanda Kırşehir ile oynayacak.