Buca yara aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, son 5 maçın 4'ünde puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı. Son olarak deplasmanda Kırşehir FSK ile geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalarak lider Kocaelispor'un 8 puan gerisine düşen İzmir temsilcisi, son 5 karşılaşmada 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 de galibiyet alarak 46 puanda kaldı. İlk devreyi zirvede bitiren ancak peş peşe yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Fırtına, 5 haftalık süreçte hanesine sadece 5 puan yazdırabildi, hayal kırıklığı yaşadı. Yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler ağır yara aldı.

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "2 farklı geriye düştük ancak takımım iyi reaksiyon verdi. Yenilmeden dönüyoruz ama kazanmayı çok isterdik. Şampiyonluk yolunda önümüzde uzun bir yol var. Önümüzdeki maçları hatasız bir şekilde kazanarak bir üst lige çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İÇERİDE ÇOK KRİTİK MAÇLAR

LİGDE çıkışa geçme planları yapan Bucaspor 1928, fikstürüne güveniyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki 2 karşılaşmasını evinde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak. Pazar günü taraftarı önünde Serik Belediye ile karşılaşacak olan Fırtına, daha sonra lider Kocaelispor ile çok kritik bir maça çıkacak. Fırtına bu iki maçtan hem 6 puan almak hem de lider ile farkı eritmek istiyor.