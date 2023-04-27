Buca’ya yasak şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Bucaspor 1928'e seyircisiz oynama cezası geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 19 Nisan'da İzmir'de oynanan 1461 Trabzon maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratların bu sezon 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası verdi. Ligde artık son virajlara girilirken sarılacivertliler, cumartesi günü kritik mücadelede Zonguldak Kömürspor karşısına boş tribünler önünde çıkacak. Konuk ekibi ise taraftarları destekleyebilecek.

5 HAFTA ÖNCE DE CEZALIYDI

İzmir temsilcisi ligin 24. haftasında Kocaelispor'la Cemil Şeboy Stadı'nda oynanan maçın ardından da seyircisiz oynama cezası almıştı. Bucaspor 1928, evinde Ege derbisinde konuk ettiği Uşakspor maçında sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrılmayı bilmişti.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bucaspor 1928'de cumartesi günü oynanacak Zonguldak Kömürspor mücadelesine Taşkın Çalış ve Mehmet Fuat Gölbaşı kart ceza sınırında çıkacak. İki tecrübeli futbolcu Karadeniz ekibi karşısında kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Vanspor FK maçında forma giyemeyecek.

BERKE ÖZBAY