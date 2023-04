Buca zirveye doğru

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Zonguldak Kömürspor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. 8'de Zonguldak Kömürspor savunmasının hatasında topu kapan Mehmet Fuat fileleri havalandırdı: 1-0. 18'de sağ kanattan Erhan Kartal penaltı noktası üzerine ortaladı, topa iyi yükselen Erhan Çelenk çerçeveyi bulamadı. 38'de Oğuzhan'ın pasında Fatih kaleci Kıvanç'ı geçemedi. 45'te Mümin Bucaspor 1928 savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, kaleci Kıvanç ile karşı karşıya kalan oyuncu topu az farkla auta gönderdi.

FIRTINA HATA YAPMADI

58'de Saruhan soldan ceza sahası içine girdi, şutunu kullandı ancak top kaleci Egemen'in kucağında kaldı. 69'da ceza yayı üzerinden içeriye giren Fatih, pasını Hüseyin'e verdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Kıvanç tokatlayarak topu kornere gönderdi. 85'te Erhan Çelenk'in şutunda kaleci Egemen'den seten meşin yuvarlağı Ahmet tamamladı: 2-0. 90'da Çağrı sol kanattan topu penaltı noktası üzerinde kavisli ortaladı, Erhan Çelenk vurdu ancak top sağdan auta çıktı. Maç Bucaspor 1928'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

KARAFIRTINALAR İSTİKRARI SEÇTİ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Zonguldak Kömürspor'u konuk ettikleri dünkü kritik mücadelede istikrarı seçti. Karafırtınalar, son oynanan 1461 Trabzonspor maçındaki on biri bozmayan Karafırtınalar, hücum hattını yine Berke Bıyık ve Mehmet Fuat ile oluşturdu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Bucaspor 1928 taraftarı, iç sahada son oynanan 1461 Trabzonspor maçı sonrası aldıkları ceza nedeniyle dün tribünde yerini alamadı. Sarı-lacivertliler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan gelen bir maçlık ceza sonrası Zonguldak Kömürspor maçında takımını destekleyemedi. Taraftardan mahrum oynanan müsabakada tribünler boş kalırken Fırtına, buna rağmen kazanmayı bildi.

MİNİ YORUM Doğancan BİNGÖL

BUCA DAHA BASKIN OYNAMALI

SON haftalarda yakaladığı çıkışla lider Kocaelispor'un ensesinde gezinen Bucaspor 1928, dün evinde ligde herhangi bir iddiası olmayan Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek zirve inadını sürdürdü. İlk yarı attığı golün ardından geriye çekilen ve rakibinin baskısını bir türlü savuşturamayan Buca, her şeye rağmen hata yapmadı ve umudunu sürdürdü. Oyunla ilgili bir şeyler söylemem gerekirse; şu an odaklanmamız gereken nokta 3 puan değil, oynanan futbol olmalı. Çünkü bu takım belki zirve, belki Play-Off aracılığıyla bir üst lige yükselmek için mücadele ediyor. Ancak haftalardır etkisiz ve rakibinin baskın oyununa karşı çok etkili bir oyun sergileyemiyor. Golü bulmasına rağmen izleyenlerde sanki her an bir mağlubiyet veya beraberlik gelebilir hissiyatı beliriyor. Takım, 72 puan toplayıp dişli rakiplerine başkaldıran bir izlenim vermiyor. Fırtına'nın Play- Off oynaması durumunda bu oyun biraz taraftarı ve camiayı tedirgin eder. Biraz daha hırçın ve atak oynamak rakibi sindirir. Herkes ilk devre oynanan bol pozisyonlu Buca'yı özledi.