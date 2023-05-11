Çelenk’in gözü zirvede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'in forveti Erhan Çelenk, sezonu gol kralı olarak kapatmak istiyor. Ligin bitimine 2 hafta kala İskenderunspor ile final niteliğinde bir maça çıkacak sarı-lacivertlilerde Çelenk, bu sezon ligde kaydettiği 15 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor. Bu sezon ürettiği skorlarla takımın gol yükünü çeken hücumcu, maç başında 0.47 gol ortalamasıyla oynayarak takımını sırtladı.

ERGİN KELEŞ İLE YARIŞIYOR

ÇELENK, gol krallığı yarışında zirvede yer alırken en yakın rakibi Kastamonuspor'un forveti Ergin Keleş 14 gol ile 2. sırada bulunuyor. Çelenk, İskenderun maçında fileleri havalandırarak rakibiyle olan farkı açmak ve sezonu kral olarak tamamlamayı hedefliyor.

BUCA'DA SAİT KARAFIRTINALAR FARK YARATTI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'in teknik direktörü Sait Karafırtınalar, takımın başına geçtiği günden sonra 13 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 3 beraberlik 9 galibiyetle hanesine 30 puan yazdıran sarı-lacivertliler, bu başarıyla zirveye ortak oldu.

BUCA'NIN GENÇLERİ PARLIYOR

BUCASPOR 1928'in gençleri parlıyor. 2022-2023 sezonu TFF U-15 Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele eden Fırtına Antalya'da düzenlenen final maçlarında Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'un U-15 takımını 1-0 yenerek Türkiye 3.'sü oldu. Çeyrek final maçında Trabzonspor'u 2-0 yenen İzmir temsilcisi, yarı final maçında Alanyaspor'a mağlup oldu. 3.'lük maçına çıkan Fırtına, Adana Demirspor'u yenerek sezonu 3. sırada tamamladı.