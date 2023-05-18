Buca’da final coşkusu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'u 3-2 yenen Bucaspor 1928'da grup finali coşkusu yaşanıyor. Deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekir'den alacağı hükmen galibiyetle kapatacağı son hafta öncesi sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fırtına'nın 1. Lig'e çıkma şansı da arttı. Sarı-lacivertliler şampiyon olan Kocaelispor'un gerisinde kalıp direkt 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşamasa da fazladan Play-Off karşılaşması oynamayacak. Sarı-lacivertliler grup finalinde İskenderun, 1461 Trabzon, Van ve Ankara Demir'dan biriyle çift maç eleme usulüne göre oynayacak. Grup finalini geçen takım, Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için Beyaz Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

"BİZE HERKES İNANSIN"

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, tüm takımı kutladığını belirterek, "Hedefimize ulaşabilmek için toplamda 3 maçımız kaldı. Önce grup finalindeki rakibimizi bekleyeceğiz. Bu ana kadar çalışmalarımız son sürat devam edecek. Gönül isterdi ki direkt olarak bir üst lige çıkalım. Ancak avantajlıyız, fazladan müsabaka oynamayacağız. Camiamız ve taraftarımız bize inansın. Bucaspor 1928 layık olduğu yere gelecektir" dedi.

TECRÜBELİ YILDIZLAR FARKINI GÖSTERDİ

İZMİR temsilcisinin kadrosunda yer alan isimlere ek olarak sezon başında ve devre arasında takıma kattığı tecrübeli isimler farklarını ortaya koyarak başarıda büyük pay sahibi oldular. Sarı-lacivertlilerde savunmada Mazlum ve Lokman, Onur, Erhan Kartal, orta alanda Furkan, İlhan, Taşkın, Musa Çağıran ve ileri uçta da Mehmet Fuat, Erhan Şentürk gibi isimler genç oyuncularla birlikte kaliteleriyle Bucaspor 1928'i grup finaline taşıdılar. Özellikle Erhan Çelenk rakip ağları 15 kez sarsarak takımının en skorer ismi olurken, ardından Mehmet Fuat (11) ve Berke (9) geldi.