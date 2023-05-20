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Haberler Bucaspor Buca’da af yok

Buca’da af yok

Kadro dışı bırakılan Alper, Mazlum ve Lokman Play-Off’ta da olmayacak.

20.5.2023

Gazete

Buca’da af yok
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta finali garantileyen ve son haftayı ligden çekilen Diyarbekirspor'dan alacağı hükmen galibiyetle kapatacak olan Bucaspor 1928'de kadro dışı bırakılan isimlere af çıkmayacağı ifade edildi. Play-Off'ta karşılaşacağı rakibini beklemeye başlayan İzmir temsilcisinde kritik mücadelelerde gördükleri gereksiz kartlar nedeniyle yönetimin aldığı karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılan Alper Kadir Duruk, Lokman Gör ve Mazlum Demir'in 1. Lig yolunda oynanacak zorlu maçlarda da görev yapamayacağı kaydedildi. Teknik heyetin de son haftalarda oldukça iyi bir performans gösteren takımı bozmak istemediği ve mevcut kadronun yeterli olduğu görüşünde olduğu ifade edildi.
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