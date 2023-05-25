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Haberler Bucaspor Bucaspor’u sırtladılar

Bucaspor’u sırtladılar

25.5.2023

Gazete

Bucaspor’u sırtladılar
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto 1. Lig için final oynama hakkı eden Bucaspor 1928'de skor yükünü 3 oyuncu çekti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 63 gol atarken, bu gollerin 15'i Erhan Çelenk, 11'i Mehmet Fuat Gölbaşı ve 9'u da Berke Bıyık'tan geldi. Böylece bu üç golcü oyuncu toplamda 35 gol atarak İzmir temsilcisinin gollerinin büyük bir çoğunluğuna imza atmış oldu. Erhan Çelenk, attığı 15 golle TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor'dan Samed Ali Kaya ve Kastamonuspor'dan Ergin Keleş ile birlikte gol kralı oldu. Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst lig için Play-Off oynayacak Bucaspor 1928'de bu üç oyuncunun performansı belirleyici olacak.
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