Buca fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off Grup Finali ilk maçında rakibi İskenderunspor'u mağlup eden Bucaspor 1928'de bayram yaşanıyor. Lig şampiyonluğunu 3 puan farkla Kocaelispor'a kaptırarak ikinci olan ve statü gereği Play-Off'ta direkt grup finaline kalan sarılacivertliler, İstanbul'da Güney ekibini 3-1 yenerek final kapısını sonuna kadar araladı. İskenderunspor'u rövanş maçında 11 Haziran Pazar akşamı Yeni Buca Stadı'nda konuk edecek

Bucaspor 1928'e her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet lig finaline çıkmak için yetecek. İskenderun'la bu sezon oynadığı üçüncü maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip rövanşta rakibine iki farkla yenilirse maç uzatmaya gidecek. Güney ekibinin turu geçmesi için Bucaspor'u en az 3 farklı yenmesi gerekecek. Rakibine rövanş maçında geçit vermemek için işi sıkı tutacak olan Fırtına, gözünü 15 Haziran Perşembe günü oynanacak olan 2. Lig Play-Off Finali'ne çevirdi.

FİNAL KONYA'DA

Buca finale çıkarsa Beyaz Grup'taki Ş.Urfa-24Erzincanspor eşleşmesinin galibiyle Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da Birinci Lig biletini kapmak için karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Şanlıurfaspor final için avantajı eline geçirdi.

12 GOL KAYDETTİ

Bucaspor 1928'in gol silahı Mehmet Fuat Gölbaşı, İstanbul'daki kritik İskenderun maçında da elinden geleni yaptı. Normal sezonda 36 karşılaşmada 11 gol atarak takımının Play-Off'a kalmasında etkili olan Mehmet Fuat, İskenderun maçında skor 1-1 iken attığı golle takımının final için avantajı kapmasına sağladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın rövanş maçında da en önemli silahı 31 yaşındaki tecrübeli golcü olacak.

TARAFTARLAR ŞÖLENE HAZIR

15 Haziran Pazar günü saat 20.00'da 3-1'in rövanşında İskenderun ile sahasında karşılaşacak olan Bucaspor 1928'in en büyük kozu taraftarı olacak. Önceki gün İstanbul'daki maça giderek tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertliler, bu kez Yeni Buca Stadı'nda şov yapacak. Buca 1928 taraftarlarının kritik maça özel olarak hazırlandığı ve stadı bayrak, pankart ve flamalarla donatacağı öğrenildi.