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Bucaspor kenetlendi

Play-Off Finali’nde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde tüm ilçe şampiyonluk havasına bürünürken, Karafırtınalar “Konya’dan zaferle döneceğiz” dedi

14.6.2023

Gazete

Bucaspor kenetlendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak adını Play-Off'lara yazdıran ve grup finalinde İskenderunspor'u elemeyi başaran Bucaspor 1928 şampiyonluk için kenetlendi. Play- Off Finali'ne kalmayı başaran İzmir temsilcisinde gözler Şanlıurfaspor'la yarın saat 20.00'de Konya'da oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertli futbolcular, yönetim ve teknik heyet şampiyonluk için kenetlenirken, Buca semtinde ise adeta nefesler tutuldu. Sokaklar Bucaspor bayraklarıyla donatılırken, taraftarlar ve şehir şampiyonluk havasına girdi. Bucaspor 1928'i finale taşıyan deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar, 2012-2013 sezonunda Bucaspor'la 1. Lig'de Play-Off'a kalmıştı. Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Bucaspor, Play- Off Yarı Finali'nde rakibi Konyaspor'a elenip final şansını kaçırmıştı.

KARAFIRTINALAR İNANIYOR
Konya'dan zaferle döneceklerine inandığını kaydeden Karafırtınalar, "Geçen sezon da 3. Lig Play-Off finalini kazanıp 2. Lig'e yükseldik. Şimdi aynı başarıyı 1. Lig için göstereceğiz. Şanlıurfaspor da iyi bir ekip. Zorlu ve çekişmeli bir final bizi bekliyor. Finali kazanmak için çok çalışacağız ve en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

GOLCÜLERİNE GÜVENİYOR
TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928 kritik maçta golcü oyuncularına güveniyor. İzmir temsilcisinde skor yükünü çeken ve rakip ağları 16 kez sarsan Erhan Çelenk ile 12 gol atan Mehmet Fuat Gölbaşı sarı-lacivertlilerin en büyük hücum kozu olacak. Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakada teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın her iki deneyimli futbolcuya yine ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

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