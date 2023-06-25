Buca’da sıra transferde

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Konya'da Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilip Spor Toto 1. Lig'e yükselme şansını kaçıran Bucaspor 1928'de sıra transfere geldi. Gelecek sezon direkt şampiyonluk hedefleyen yönetim, mevcut teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yola devam etme kararı alınmasının ardından piyasa araştırmasına başladı. Deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar'dan gelecek rapor doğrultusunda takviye hamlelerine başlaması beklenen İzmir temsilcisinde önceliğin iç transfer olacağı kaydedildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerden henüz bir açıklama gelmese de kadro dışı bırakılan Mazlum Demir, Lokman Gör ve Alper Kadir'in takımdan ayrılacak ilk isimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.