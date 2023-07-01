Buca’dan Berkan atağı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'in Eray Akar'ın ardından Eyüpspor'dan ayrılan Berkan Emir'e de ilgisinin olduğu iddia edildi. Geride kalan sezonda 1. Lig'de İstanbul temsilcisiyle 16 karşılaşmada görev yaptıktan sonra kadro dışı bırakılan 35 yaşındaki deneyimli sol bekle kurmayların temasa geçtiği, sarı-lacivertlilerin bayramdan sonra bir görüşme yapacağı ifade edildi.

İZMİR'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kariyerine Orhangazi Belediye'de başladıktan sonra Balıkesirspor, Karacabey Belediyespor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Alanyaspor, Kayserispor ve Göztepe formalarını da terleten tecrübeli futbolcunun 3. kez İzmir'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ailesi İzmir'de yaşayan Berkan'ın Buca ile kurduğu ilk temasta düşünmek için süre istediği kaydedilirken, yüzyüze yapılacak toplantının ardından transferin durumu netlik kazanacak.