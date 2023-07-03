Buca Melih’in peşinde

Geride kalan sezonda 1. Lig'in kapısından dönen ve bu sezon direkt olarak üst lige adını yazdırmayı hedefleyen Bucaspor 1928 transferde gaza bastı. Takviye çalışmalarına başlayan İzmir temsilcisinin, Eray Akar ve Berkan Emir'in ardından geride kalan sezon Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'a kanca attığı iddia edildi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yönetime sunduğu raporda Boluspor'dan eski öğrencisini kadroda görmek istediğini belirttiği iddia edildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Geride kalan sezonda Samsunspor'dan kiralık olarak Bolu temsilcisinde forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibinin kadroda düşünmediği ifade edildi. Bolu'da 28 karşılaşmanın 16'sına ilk 11'de başlayan deneyimli kanat oyuncusu, rakip ağları ise 1 kez sarstı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Melih tüm alt kategorilerinde forma giyerken, Anadolu Üsküdar ve Kayserispor formalarını da terletti.