Bucaspor’da Fuat’a kanca

TFF 2. Lig'de geçen sezon Play-Off Finali oynayarak 1. Lig'in kapısından dönen Bucaspor 1928'in yıldız oyuncularına teklif yağıyor. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Fuat'a da talip çıktı. 31 yaşındaki futbolcuya 1. Lig ekibi Boluspor'un talip olduğu öğrenildi. Buca 1928 ile sözleşmesi sona eren ve İzmir ekibiyle henüz sözleşme yenilemeyen tecrübeli golcünün sezonun tamamlanmasının ardından Karadeniz ekibiyle masaya oturduğu öğrenildi. Mehmet Fuat'ın Bolu ile yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldığı öğrenilirken, sarı-lacivertli ekiple yapacağı son görüşme sonrası geleceği ile ilgili net kararı vermesi bekleniyor.

ÖNCELİK FIRTINA'NIN

Fırtına'nın da teklifini görmek isteyen Mehmet Fuat, geçen sezon 39 karşılaşmada 12 gol atarak takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağlamıştı. Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz'da başlayacak sarı-lacivertlilerde transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.