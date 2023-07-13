Karafırtınalar bıraktı

TFF 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar şoku yaşandı. Geçtiğimiz sezon Boluspor ile yollarını ayırıp Cüneyt Dumlupınar'ın yerine dümenin başına geçen Karafırtınalar şok bir karar alarak sarı-lacivertli ekibe veda etti. Karafırtınalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bir veda mesajı yayınlayarak görevi bıraktığını duyurdu. Karafırtınalar ve ekibi ile ilgili başkan Cihan Aktaş geçtiğimiz hafta Urfa'ya kaybedilen Play-Off Finali maçına ilişkin ağır eleştirilerde bulunarak sürpriz bir çıkış yapmıştı.

EN AZ GOL YİYEN EKİP OLDUK

TEKNİK direktör Karafırtınalar'ın vedasında bu eleştirilerin önemli bir rolü olduğu kulüpten gelen bilgiler arasında. Karafırtınalar açıklamasında, "Bucaspor 1928'de yaklaşık beş ay süren görevimi, üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getiren bir teknik direktör olarak noktalıyorum. 15 Mart 2023 tarihinde 1-0'lık Kocaeli galibiyeti ile başlayan seride 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldık. Bu süreçte maç başına 2,3 puan ortalaması yakaladık. 2'nci Lig'deki 39 takım arasında en az gol yiyen ekip unvanını aldık. Play-Off serisinde İskenderunspor'u iki maçta da yenerek final oynadık. Tüm bunlara rağmen ayrılık, hayat gibi futbolun da doğasında var. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.