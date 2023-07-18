Bucaspor 1928’de B planı Kahraman

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de yönetim, Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik koltuğu doldurmak için arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yalçın Koşukavak isminin gündeme geldiği Fırtına'da alternatif arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak geçen sezon Altınordu'da teknik koltukta görev yapan 47 yaşındaki Ufuk Kahraman ismi gündeme geldi. Ligin başlamasına az bir süre kala geç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İzmir temsilcisi, acele ederek hata yapmak istemiyor.

ALTYAPIDA ÇALIŞMIŞTI

Koşukavak ile görüşen ve şartlarını deneyimli teknik adama sunan Buca yönetimi, deneyimli teknik adamın yanıtını beklerken önümüzdeki günlerde B planı olarak Kahraman ile masaya oturacak. Genç teknik adam 2010-2012 yılları arasında Bucaspor altyapısında teknik direktörlük yapmıştı.