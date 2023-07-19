Buca’dan çifte hamle

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 bir yandan teknik adam arayışlarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına start veriyor. Kadrosuna henüz takviye gerçekleştirmeyen İzmir temsilcisinin dış transferde iki ismi gündemine aldığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin Başakşehir'den 22 yaşındaki golcü Muhammet Arslantaş'ın yanı sıra, Sarıyer'den 31 yaşındaki defans oyuncusu Muharrem Doğan'a talip olduğu öğrenildi. Başakşehir altyapısından yetişen Muhammet, İstanbul ekibinde A takıma kadar yükselirken kiralık olarak Boluspor, Turgutluspor, Belediye Kütahyaspor formalarını da giydi. Genç golcü, geride kalan sezonda 5 maça çıktı. Deneyimli savunmacı Muharrem ise geçen sezonun ilk yarısında Ankaraspor formasıyla 8 maçta oynarken, ikinci yarıda ise Sarıyer formasıyla 15 mücadelede forma giydi.

İKİ İSİMLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Bucalı kurmayların iki futbolcuyla da önümüzdeki günlerde yeniden görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında. Muhammet'in sözleşmesi devam ederken, Muharrem'in mukvelesi ise bitti. Fırtına pürüzlerin giderilmesi halinde transferlerin gerçekleşmesi için masaya oturacak.