Bucaspor saldırıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarını sürdürürken takviye çalışmalarında da gaza bastı. Gündemine Yasin Öztekin, Berkan Emir ve Hakan Cinemre'yi alan İzmir temsilcisinin iki isimle daha büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fırtına'nın son olarak Yeni Malatya'da forma giyen 33 yaşındaki savunmacı Barış Başdaş ile Kocaeli'den 33 yaşındaki Mehmet Sak'la el sıkıştı.

KARİYERLERİ PARLAK

Barış; Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Karabük, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Hannover 96 ve Samsunspor formalarını da giydi. 2013-14 sezonunda da Bucaspor formasını terleten Mehmet Sak ise Altay, Bursaspor, Samsunspor, Göztepe, Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, 1461 Trabzon ve Serik Belediyespor'da görev yaptı.