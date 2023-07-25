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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928, İrfan Akgün ile yollarını ayırdı

Bucaspor 1928, İrfan Akgün ile yollarını ayırdı

Bucaspor 1928, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Akgün’le yollarının ayrıldığını duyurdu. Öte yandan dün ilk transferini gerçekleştiren Bucaspor 1928, son olarak Göztepe forması giyen Yasin Öztekin’i kadrosuna katmıştı.

İHA
Bucaspor 1928, İrfan Akgün ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce kadroda düşünülmeyen golcü oyuncu Mehmet Fuat Gölbaşı ve sağ bek Hasan Çelik ile yollarını ayırırken İzmir ekibi son olarak da orta saha oyuncusu İrfan Akgün'le yollarının ayırıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Akgün ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün ilk transferini gerçekleştiren Bucaspor 1928, son olarak Göztepe forması giyen Yasin Öztekin'i kadrosuna katmıştı.

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