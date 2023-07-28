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Haberler Bucaspor Bucaspor’a Doğan geliyor

Bucaspor’a Doğan geliyor

BERKE ÖZBAY
Bucaspor’a Doğan geliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi Göztepe'den kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayarak transfere oldukça iddialı bir giriş yapan Bucaspor 1928, Düzcespor'un stoperi Doğan Can Otman'la da prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Düzcespor formasını 2. Lig'de 27 maçta giyen 32 yaşındaki futbolcunun resmi imzaya yakın olduğu kaydedildi.

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TAKIMIYLA sözleşmesi sona eren deneyimli savunmacı daha önce Sancaktepe Belediyespor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Erzurumspor FK, Kastamonuspor 1966, Tuzlaspor, Eyüpspor ve Pendikspor'da görev yaptı. Kariyerinde 321 müsabakada forma giyen Doğan Can, rakip ağları 6 kez sarstı. Öte yandan İzmir ekibinde Hakan, Recep ve Berkan'la görüşmeler sürüyor.

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