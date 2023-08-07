Buca’dan flaş atak

TFF 2. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan bu sezon ise direkt şampiyon olacak bir takım kurmayı hedefleyen Bucaspor 1928, teknik direktör konusunda flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Altınordu'dan ayrılan Ufuk Kahraman ve Manisa FK'dan ayrılan Yalçın Koşukavak'la temasa geçen fakat imza aşamasına gelip bu iki isimden DE vazgeçen sarı-lacivertli İzmir temsilcisi, Yılmaz Vural, Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu gibi ünlü teknik adamlara teklif götürdü.

AYBABA DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Vural ile görüşen Buca yönetimi kariyerinde Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamzaoğlu ve Beşiktaş'ta da görev yapıp, Süper Lig'de olduğu 2010-2011 sezonunda Bucaspor'u çalıştıran Aybaba konusunda da ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere haftalardır antrenmanlarını tesislerinde sürdüren Bucaspor 1928, transferde daha önce Göztepe'den ayrılan yıldız kanat oyuncusu Yasin Öztekin'e imza attırmıştı.