Bucaspor gaza bastı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928 transferde hızlandı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım ile anlaşan İzmir temsilcisi bombaları patlatmaya devam ediyor. Kadrosunu deneyimli futbolcu Yasin Öztekin, Sadi Karaduman, Doğan Can Otman ve Mehmet Sak ile güçlendiren İzmir ekibinin, Çaykur Rizespor'dan kanat forvet Sefa Yılmaz ve sağ bek Koray Altınay ile de anlaşmaya vardığı öğrenildi.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

Alman ekibi Wolfsburg altyapısında yetişen 33 yaşındaki forvet Duisburg, Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor, Altınordu, Gençlerbirliği ve Sivasspor formalarını da terletti. Geride kalan sezonda Karadeniz temsilcisinde 22 maçta forma giyen gurbetçi futbolcu Sefa, rakip ağları 2 kez sarsma başarısı gösterdi. Fürstenfeldbruck'ta yetişen Koray ise Bayern II, Regensburg, Osmanlıspor, Karagümrük ve Sivasspor'da oynarken, geçen sezon 22 mücadelede görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Oyuncularla yapılan görüşmeler sonucunda büyük oranda anlaşma sağlandığı kaydedilirken, ufak pürüzlerin kaldığı ve imzaların atılması için yoğun çaba sarf edildiği ifade edildi.