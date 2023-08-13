Bucaspor’dan çifte imza

TFF 2. Lig'de çalışmalarını sürdüren Bucaspor 1928, Çaykur Rizespor'dan forvet Sefa Yılmaz ve sağ bek Koray Altınay'ı resmen renklerine kattı. Alman ekibi Wolfsburg altyapısında yetişen 33 yaşındaki Sefa, Duisburg, Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor, Altınordu, Gençlerbirliği ve Sivasspor formalarını terletti.

Geçen sezon Karadeniz temsilcisinde 22 maçta forma giyen gurbetçi futbolcu rakip ağları 2 kez sarstı. Fürstenfeldbruck'ta yetişen 31 yaşındaki Koray ise Bayern II, Regensburg, Osmanlıspor, Karagümrük ve Sivasspor'da oynarken, geçen sezon 22 mücadelede 1 gol kaydetti.