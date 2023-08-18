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Haberler Bucaspor Korku salıyor

Korku salıyor

Sarı-lacivertliler kadrosunda yer alan Erhan Çelenk ve İlhan Depe’ye ek olarak gerçekleştirdiği Yasin Öztekin ve Sefa Yılmaz transferleriyle birlikte adeta rüya gibi bir hücum hattı kurdu.

BERKE ÖZBAY
Korku salıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalışmalarını Afyon kampında sürdüren Bucaspor 1928, hücum hattına yaptığı önemli takviyelerle rakiplerine sezon öncesi korku salıyor. İzmir temsilcisi kadrosunda yer alan isimlere ek olarak gerçekleştirdiği transferlerle adeta rüya gibi bir hücum hattı kurdu. Geride kalan sezonun başında kadrosuna kattığı Erhan Çelenk ve İlhan Depe ile yola devam eden sarı-lacivertliler, üçüncü bölgede alternatifleri ve kaliteyi artırarak 1. Lig'e göz kırptı.

YASİN VE SEFA GELDİ

İzmir temsilcisi, geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta rakip ağları 16 kez sarsarak gol krallığı tacını takan Erhan Çelenk ve 5 gole imza atan bir başka tecrübeli isim İlhan Depe'ye ek olarak Göztepe'den Yasin Öztekin ve Çaykur Rizespor'dan Sefa Yılmaz transferleriyle büyük ses getirdi.

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