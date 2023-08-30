Buca dokuz yıllık seriyi noktaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928, tam 9 sezon sonra ilk kez lige yenilgiyle start verdi. En son 2015-2016 sezonunda 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde Arsinspor'a kaybeden İzmir ekibi, ardından 2016- 2017'de Derincespor'la, 2017-2018'de ise 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kalarak lige 1 puanla başlangıç yapmıştı. Fırtına 2018-2019 sezonunda Tepecikspor'u 2-1, 2019-2020'de Çankaya FK'yı 4-2, 2020-2021'de de Ofspor'u 3-1 yendi. Sarılacivertliler 2021-2022 sezonunda Isparta32 Spor ile 1-1, geçen sezon Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, bu sezon ise Vanspor FK'ya 1-0 boyun eğerek ligin ilk maçlarındaki yenilmezlik serisine nokta koydu.