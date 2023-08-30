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Haberler Bucaspor Buca dokuz yıllık seriyi noktaladı

Buca dokuz yıllık seriyi noktaladı

BERKE ÖZBAY
Buca dokuz yıllık seriyi noktaladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928, tam 9 sezon sonra ilk kez lige yenilgiyle start verdi. En son 2015-2016 sezonunda 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde Arsinspor'a kaybeden İzmir ekibi, ardından 2016- 2017'de Derincespor'la, 2017-2018'de ise 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kalarak lige 1 puanla başlangıç yapmıştı. Fırtına 2018-2019 sezonunda Tepecikspor'u 2-1, 2019-2020'de Çankaya FK'yı 4-2, 2020-2021'de de Ofspor'u 3-1 yendi. Sarılacivertliler 2021-2022 sezonunda Isparta32 Spor ile 1-1, geçen sezon Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, bu sezon ise Vanspor FK'ya 1-0 boyun eğerek ligin ilk maçlarındaki yenilmezlik serisine nokta koydu.
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