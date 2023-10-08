Bucaspor telafi etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, evinde konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0 yendi. 12'de Berke'nin ceza sahası dışından yerden sert şutu kaleyi bulmadı. 44'te Erhan Kartal'ın ortasında Sefa penaltı noktası üzerinde iyi yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. 45'te Enes'in pasında Berke'nin şutu yan direği sıyırarak auta çıktı. 65'te Enes'in yerden sert şutunu direk dibinde kaleci Onur son anda kornere çelmeyi başardı. 71'de kaleye yakın bölgede İstanbul ekibinin kazandığı serbest vuruşta Mertcan'ın şutunu kaleci Kıvanç harika çeldi

YASİN RAHATLATTI

78'de Buca'yı rahatlatan gol Yasin'den geldi. Deneyimli futbolcu, Berke'nin kafayla indirdiği top sonrası kaleciyi de geçerek takımını rahatlatan golü kaydetti: 2-0. 85'te sağ kanatta topla buluşan Sefa'nın son çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topta Yasin bu kez kaleye nişanlayamadı, yüzde yüzlük golü kaçırdı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Bucaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

AHMET YILDIRIM'A TEPKİ

SARI-LACİVERTLİ taraftarlar, geçen hafta bir taraftarla tartışan teknik direktör Ahmet Yıldırım'a tepki gösterdi. Tribünler istifa sesleriyle yankılanırken, ilk golün ardından tüm oyuncular teknik direktörlerinin yanına koşarak destek verdi. Maç sonunda bazı taraftarlar stadı terk etmedi. Takım soyunma odasına giderken, kulüp CEO'su Kenan Tiyanşan tribüne geldi. Özür dileyeceklerini söyleyen Tiyanşan, destek istedi.

CEO Kenan Tiyanşan, taraftarlarla konuştu.

FIRTINA'DA İLK 11'DE TEK DEĞİSİKLİK YAPILDI

İZMİR temsilcisinde teknik direktör Ahmet Yıldırım tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta oynanan Altınordu maçında sahaya sürdüğü Arda'nın yerine Sefa Yılmaz'ı ilk 11'e monte etti. Deneyimli futbolcu ilk yarıda takımını öne geçiren golü kaydetti

MİNİ YORUM / Berke ÖZBAY

SKOR İYİ, OYUN DÜŞÜNDÜRÜCÜ

EVİNDE üst üste kazanan Bucaspor 1928, galibiyet serisini sürdürmek istediği mücadelede maça iyi başlamadı. İlk 20 dakika oyunun kontrolünü eline alamazken, tutuk bir oyun sergiledi. Hücumda yetersiz gözüken sarı-lacivertliler, ilerleyen dakikalarda orta alanda topa sahip olsa da üçüncü bölgede tehlike yaratmakta zorlandı. Buca rakibine pozisyon vermese de kendisi de ilerde çok kısır kaldı. İmdada tecrübeli Sefa çıktı ve kötü giden işleri kısmen de olsa rayına oturttu. Fırtına'nın izleme fırsatı bulduğum maçlarında istediklerini sahaya yansıtabildiği tek maç Nazilli Bld maçıydı. Fırtına ne yazık ki gol yollarında daha dirençli takımlara karşı çok zorlanacak gibi duruyor. Zira dün karşısındaki rakip geride kalan süreçte sadece 1 maçını kazanmış, tüm maçlarda kalesine gol görmüş. Buca, İstanbul ekibine karşı 2 gol bulsa da açık konuşmak gerekirse zorlandı. Zirve parolasıyla başlanan sezonda oyun olarak istikrarlı bir performans sergileyemeyen Buca'nın oyununu oturtması ve kendi gücünü sahaya daha kolay yansıtabilmesi lazım.

KAOS BAŞARI GETİRMEZ

Öte yandan taraftarlar ile teknik direktör Ahmet Yıldırım arasındaki gerilim sürüyor. Geçen hafta yaşanan olay yüzünden taraftar maç boyunca Yıldırım'ın istifasını istedi. Gollerin ardından futbolcuların Yıldırım ile kenetlenmesi ise tribünlere bir mesajdı. Kritik sezonda İzmir ekibinin birlik olması gerek. Kaos ortamında başarının gelmesini beklemek mucize olur.