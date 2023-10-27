Bucaspor 1928’de Dumlupınar imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de teknik bilmece çözüldü. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yolları ayırarak yeni bir arayışa giren Buca, prensip anlaşmasına vardığı Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon da takımı 23 hafta çalıştıran ve gösterdiği performansla takımın yükselişine katkı sunan Dumlupınar ikinci kez Fırtına'nın dümenine geçti. 43 yaşındaki genç teknik adam yarın deplasmanda oynanacak Adıyaman FK maçında takımın başında olacak.

BAŞKAN AKTAŞ AÇIKLADI

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, "Bir süredir hocamız ile görüşmeleri sürdürüyorduk. Sonunda anlaşmaya vardık ve kendisine yeniden koltuğu emanet ettik. Tüm camiaya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.