Bucaspor 1928’de Çelenk kulübede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de deneyimli futbolcu Erhan Çelenk formayı unuttu. Geride kalan sezonda 38 mücadelede forma giyen ve rakip ağları 16 kez sarsarak sarı-lacivertlilerin Play-Off oynamasında en büyük pay sahiplerinden olan Çelenk bu sezon ise bekleneni veremedi. Tecrübeli kanat oyuncusu bu sezon geride kalan 11 mücadelenin 10'unda forma giyerken 7 kez ilk 11'de görev yaptı. Son dört mücadelede yedek soyunan 35 yaşındaki deneyimli futbolcu, Ankara Demir karşısında 25 dakika süre alırken, Bursaspor maçında oynamadı. Adıyaman FK maçında 14 dakika görev yapan Erhan Çelenk, son oynanan Serik Belediyespor maçında ise 33 dakika sahada kaldı.