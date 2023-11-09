Buca’da Yasin kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin, eski performansından oldukça uzakta. Geçen sezon Göztepe'de forma giyen ve özellikle ilk devre attığı goller ile büyük bir başarıya imza atan Öztekin, 1. Lig'de adeta parlıyordu. Deneyimli oyuncu, sarıkırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre ayrı kaldı ve formunu kaybetti.

FUTBOLU BIRAKACAKTI

İyileşme sürecinin ardından yeşil sahalara geri dönen Öztekin, bir türlü eski performansına kavuşamadı. Buca'ya transfer olduktan sonra bu sezon 10 maçta sadece 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, sadece 1 kez fileleri havalandırabildi. Bu sezon Göztepe'de yaşadığı sakatlığı nükseden Öztekin'in sezon başında futbolu bırakacağı da iddia edilmişti. Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerde top koşturan 36 yaşındaki deneyimli orta saha bu sezon Fırtına'da 448 dakika görev yapabildi.

KAYBETMEYİ UNUTTU

BUCASPOR 1928 yenilgiyi unuttu. İlk hafta Vanspor FK'ya yenilen Bucaspor 1928, son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeniçarşıspor, Ankara Demir, Bursaspor ve Serik Belediye'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, Yeni Mersin İdman Yurdu, Ankaraspor, Altınordu ve Adıyaman FK ile de berabere kaldı. Pazar günü Kırşehir FK'ya konuk olacak olan İzmir temsilcisi, bu seriyi 11 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.