Bucaspor’da şok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Ligde geride kalan 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 26 puanı hanesine yazdıran Play-Off hattındaki İzmir temsilcisinde üç tecrübeli ismin kadro dışı kaldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı forvet Sefa Yılmaz ve orta saha Koray Altınay'a ek olarak geçen sezonun devre arasında Fırtına'ya imza atan sağ bek Erhan Kartal'ın yönetim kurulu kararı ile takımdan uzaklaştırıldıkları belirtildi.

FIRTINA'DA AYRILIK YAŞANACAK

Son oynanan Kırklarelispor karşılaşmasında kadroda yer almayan üç tecrübeli futbolcunun takımdan ayrı çalıştıkları belirtilirken, devre arasında İzmir ekibinden ayrılmalarının beklendiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilere Ç. Rize'den gelen 33 yaşındaki Sefa 12 maça çıkarken, rakip ağları 3 kez havalandırırken yine Karadeniz temsilcisinden kadroya katılan 32 yaşındaki Koray ise 11 maçta oynadı. İzmir ekibinde 30 yaşındaki savunmacı Erhan ise geçen sezon 12, bu sezon 11 müsabakada görev yaptı.